Для многих путешествие на машине становится основным способом увидеть красоты родины.

Для многих путешествие на машине становится основным способом увидеть красоты родины.пообщались с экспертами, которые рассказали, на что лучше всего обратить внимание, если вы собираетесь в отпуск на авто. Во-первых, стоит помнить, что такая поездка может подойти не всем. "Это отдых для тех, у кого есть время в запасе, исправный автомобиль и желание увидеть больше, чем обычно принято", – говорит председатель Студенческого координационного совета Профсоюза Виктор Шабельник.Во-вторых, стоит трезво оценивать свой водительский опыт. Новичкам стоит заранее продумывать маршрут, избегая перемещений в ночное время. Помимо этого, стоит еще до отъезда понять, где на пути будут заправки, санитарные остановки и ночевки. "Если отправление намечено на туристический сезон, то лучше выбирать день выезда в будни", – отметила основатель проекта "Винная экспедиция" Юлия Зырина.В-третьих, важно подготовить машину к дальнему путешествию. Необходимо пройти полное техобслуживание, проверить документы, взять аптечку, наличные, аварийный знак, трос, запасное колесо, домкрат и инструменты для мелкого ремонта. Лучше всего оформить страховку, записать телефоны спасения и экстренных служб.Даже если вы планируете однодневный маршрут, стоит взять с собой сменный комплект одежды, пятилитровую бутылку воды, средства гигиены и заранее уточнить, можно ли на маршруте где-то переночевать.