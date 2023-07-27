Ограду Успенского собора 19 века ждут противоаварийные и консервационные работы. На сайте Госзакупок появился соответствующий тендер. Крайняя дата подачи заявок – 10 августа. Победителю

Ограду Успенского собора 19 века ждут противоаварийные и консервационные работы. На сайте Госзакупок появился соответствующий тендер. Крайняя дата подачи заявок – 10 августа. Победителю предстоит провести укрепить ограждение на общую сумму, превышающую 3 миллиона рублей. Информация с сайта Госзакупок Объект закупки: работы по проведению первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий. Начальная цена: 3 миллиона 334 тысячи