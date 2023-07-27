Запрет введен в радиусах 20 и 100 км от очага

Ограничения на охоту ввели в Ковровском районе Владимирской области из-за карантина по африканской чуме свиней. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Так, до 11 сентября запрещена охота в хозяйствах «Ковровское», «Павловское», «Дёминское», «Клязьминское», «Уводьское», «Алёшинское» и на участке «Мелеховский».Кроме того, до 11 сентября охотиться на дикого кабана запретили еще в 53 угодьях. С полным списком можно ознакомиться в указа.Напомним, во Владимирской области из-за угрозы эпидемии АЧС 206 свиней.