К 26 июля компания ПАО «Т Плюс» выполнила 50% работ.

Во Владимире к концу августа полностью завершится реконструкция теплосетей. К 26 июля компания ПАО «Т Плюс» выполнила 50% работ.Готовь сани летомСпециалисты Владимирского филиала уже заменили во Владимире 800 метров магистральных и 4,5 км распределительных тепловых сетей. На улицах Труда, Фейгина, Полины Осипенко, 1-ой Пионерской, Погодина, 9 Января, Гражданской и Белоконской проводятся монтажные и земляные работы. Энергетики меняют изношенные трубы на современные в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. Автоматика позволит обнаружить повреждение трубопровода или изоляционной оболочки и оперативного устранять дефекты.На Полины Осипенко и 1-ой Пионерской работы вошли в завершающую стадию. Рабочие делают обратную засыпку траншей, производится асфальтирование, установка бордюров и укладка газонов.«В рамках подготовки инфраструктуры к отопительному сезону в городе также заменено 8 км тепловой изоляции, проведено 178 гидравлических испытаний, основная часть дефектов устранена. Ведётся плановый ремонт основного оборудования центральных тепловых пунктов, насосных станций и котельных. В этом году реализуются дополнительные мероприятия в рамках ремонтной программы, а именно капремонт коммуникаций большой протяжённости. Первый объект расположен в микрорайоне Оргтруд, где заменено 500 метров сети ГВС, планируем заменить еще 200 метров. На очереди - микрорайон Энергетик. В рамках программы технического перевооружения реализуется два мероприятия на котельных. Также мы планируем внедрить диспетчерскую систему, которая позволит удалённо мониторить коммуникации и проводить диагностику», - рассказал корреспонденту vlad.aif.ru заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Владимирских тепловых сетей Михаил Легоньков.Реконструкция оборудования на котельных проводится в Юго-Западном микрорайоне и на территории 301 квартала. Уже к началу отопительного сезона специалисты закончат установку новых котлов с высоким КПД и минимальным влиянием на окружающую среду. После замены оборудования объекты переведут в полностью автоматический режим.Ради удобства жителейВ качестве работ, выполняемых на теплосетях, убедились журналисты владимирских СМИ, которые 26 июля побывали на двух объектах - на улицах Горького и Каманина.«Точка на Горького 95 - долгосрочное мероприятие. В прошлом году проводится ремонт сетей на улице Чайковского, в следующем году запланирован участок от пересечения Белоконской и Проспекта Строителей до гостиницы «Золотое кольцо». Таким образом мы закроем всю магистраль от Горького до Чайковского. Она будет полностью переложена», - пояснил Михаил Легоньков.На объекте посменно трудятся три бригады по 8 человек. Из-за дождей работы затруднены, ведь изоляция не должна промокнуть. Во время осадков укладка труб приостанавливается, но, чтобы не замедлять процесс, энергетики в это время выполняют другие виды работ.Компания также старается согласовывать их с другими ресурсоснабжающими организациями, чтобы дворы не перекапывались несколько раз за сезон.«Мы планомерно выстраиваем эту работу с коллегами на протяжении нескольких лет. С каждым годом процесс удаётся систематизировать всё лучше», - уточнил наш собеседник.На улице Каманина, между домом №31 и Центральным парком Владимира ведётся перекладка наружных коммуникаций под землю. Работы ведутся на 200-метровом отрезке.«Это позволит улучшить эстетический вид, освободится большая территория, зелень и деревья смогут нормально расти. Мы выполняем такие мероприятия ежегодно», - подчеркнули в организации.Всего в межотопительный период Владимирский филиал осуществит перекладку 11 км тепловых сетей общей стоимостью около 360 млн рублей, также заменит 12 км тепловой изоляции на сумму 16,5 млн рублей. Реконструкция тепломагистралей завершится к 31 августа.Реклама.