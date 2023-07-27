Появились яркие кадры с чемпионата Владимирской области по парапланеризму. В деревне Раменье под...

Появились яркие кадры с чемпионата Владимирской области по парапланеризму.В деревне Раменье под Владимиром прошел Чемпионат области по полетам на мотопараплане. Эффектными фото и видео делятся в сети участники клуба "Пилот33".В первый день в рамках соревнований прошли полеты на точность и посадка/взлет на палубу. Во второй день - упражнения скоростные и на экономию топлива. Зачет проходил в двух категориях. Спортсмены объединения "Пилот33" показали неплохие результаты. Экипаж Федин - Румянцев заняли первое и второе места, Седов и Кравченко обладатели второго и третьего мест.