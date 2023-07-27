Нацпроект «Демография» и проект «Содействие занятости» реализуются во Владимирской области на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Нацпроект «Демография» и проект «Содействие занятости» реализуются во Владимирской области на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Проект нацелен на профессиональную переподготовку граждан и их трудоустройство. Все подробности о программе можно узнать на сайте «Работа России». Кирилл Лапшин, представитель центра занятости населения, рассказал о категориях людей, которые могут ей