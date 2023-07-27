Населённый пункт входит в состав муниципального образования. Сотрудники надзорного ведомства установили, что гидротехническое сооружение находится в плачевном состоянии, его необходимо

Населённый пункт входит в состав муниципального образования. Сотрудники надзорного ведомства установили, что гидротехническое сооружение находится в плачевном состоянии, его необходимо привести в порядок. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области Так, собственником гидротехнического сооружения не произведена очистка плотины, а ее конструктивные элементы (шахта, колодец, ледозащитное сооружение) находились в ненадлежащем состоянии и нуждались в ремонте. Выявленные нарушения