Аналитики «Ростелекома» отметили резкий рост интереса граждан к устройствам для внешнего видеонаблюдения. Так, в начале дачного и отпускного сезона продажи камер для установки на

Аналитики «Ростелекома» отметили резкий рост интереса граждан к устройствам для внешнего видеонаблюдения. Так, в начале дачного и отпускного сезона продажи камер для установки на загородных участках и придомовых территориях выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Дачные» камеры стали самым быстрорастущим сегментом облачного видеонаблюдения компании и в июне составили 40% общего объема