Смотрите Вести в 14.30: Тропический ливень затопил Владимирскую область. Море,...

Смотрите "Вести" в 14.30: Тропический ливень затопил Владимирскую область.Море, море...Беспарусная регата в Муроме и индивидуальные заплывы в Александрове... Жители региона расхлебывают последствия сильного ливня.Зона отчуждения.Африканская чума свиней бушует в Ковровском районе. Владельцы подсобных хозяйств - на нервах. Как спасти поголовье?На пути к финишу.Прокладывают дорогу к рекордам. В поселке Ставрово Собинского района завершается строительство подъезда к спорткомплексу.