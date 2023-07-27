Смотрите Вести в 14.30: Тропический ливень затопил Владимирскую область.
Море,...
Смотрите "Вести" в 14.30: Тропический ливень затопил Владимирскую область.
Море, море...
Беспарусная регата в Муроме и индивидуальные заплывы в Александрове... Жители региона расхлебывают последствия сильного ливня.
Зона отчуждения.
Африканская чума свиней бушует в Ковровском районе. Владельцы подсобных хозяйств - на нервах. Как спасти поголовье?
На пути к финишу.
Прокладывают дорогу к рекордам. В поселке Ставрово Собинского района завершается строительство подъезда к спорткомплексу.