Смотрите Вести в 21.05: Во Владимире бабочки порхают и готовят прожорливое потомство. Зона...

Смотрите "Вести" в 21.05: Во Владимире бабочки порхают и готовят прожорливое потомство.Зона отчуждения.Чума на все ковровские подворья. Владельцы свинарников - на нервах. Кто компенсирует потери от АЧС и как эпидемия скажется на планах по развитию свиноводства.Чудо-машина.Всевидящее око городских улиц. То есть вот это сама система видеофиксации. Машина с искусственным интеллектом будет следить за порядком во Владимире.Всё до фонаря.Непарный шелкопряд теперь и во Владимире. Бабочки порхают и готовят прожорливое потомство.