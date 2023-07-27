Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели информационную встречу для пожилых людей в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна».

Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели информационную встречу для пожилых людей в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна». В ходе беседы сотрудники филиала ответили на популярные вопросы клиентов о работе энергосбытовой компании, а также наглядно продемонстрировали возможности Личного кабинета.В частности, собравшимся рассказали, что нужно для того, чтобы открыть или закрыть лицевой счет, как сделать поверку приборов учета, какими способами лучше передавать показания, а также как произвести оплату без комиссии через систему быстрых платежей. Поскольку эти вопросы легко решить с помощью Личного кабинета, сотрудники Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» наглядно продемонстрировали работу сервиса, и вместе с участниками встречи передали показания дистанционно.Слушателям также напомнили о возможности выиграть современный смартфон в рамках второго этапа акции «Офис в кармане». Для этого необходимо до 30 сентября зарегистрироваться в Личном кабинете и подписаться на электронную квитанцию.Участница проекта «Азбука онлайна» Светлана Клименко сразу же воспользовалась предложением. «Мне помогли скачать приложение «ЭнергосбыТ+», зарегистрировали в Личном кабинете и теперь я смогу платить без комиссии. Это очень здорово. Спасибо», - прокомментировала Светлана.Это уже пятое подобное занятие с начала 2023 года, которое Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит в рамках проекта «Азбука онлайна». Программа направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и популяризацию дистанционных сервисов компании, которые позволяют решать основные вопросы по оплате коммунальных услуг, не выходя из дома.Реклама.