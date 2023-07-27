Компания готовится к повторной попытке запуска.

Компания SpaceX Илона Маска отменила запуск ракеты Falcon Heavy, которая должна была вывести на орбиту самый тяжелый в мире телекоммуникационный спутник связи Jupiter 3. Это произошло за минуту до запланированного старта в ночь на четверг, сообщила компания в Twitter."Отказываемся от сегодняшнего запуска Falcon Heavy в рамках миссии [по доставке на орбиту] Jupiter 3 в связи с фактом выполнения критериев остановки [миссии]", - говорится в сообщении. Компания готовится к повторной попытке запуска 27 июля. Спутник находится в исправном состоянии. Причины переноса пуска не уточняются.По данным американского оператора проекта Hughes Network Systems, Jupiter 3 представляет собой крупнейший из когда-либо созданных телекоммуникационных спутников связи. Он весит 10,1 т.SpaceX была основана Маском в 2002 году. Компания занимается разработкой и изготовлением ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon, Crew Dragon и Starship, а также развитием системы спутниковой связи Starlink.