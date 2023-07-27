Стало известно, какая компенсация положена владельцам изъятых животных во Владимирской области.
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Стало известно, какая компенсация положена владельцам изъятых животных во Владимирской области.
Во Владимирской области у хозяйств изъяли более 200 домашних свиней. Об этом сообщил на брифинге Александр Григорьев - врио начальника Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области.
Напомним, очаги африканской чумы свиней (их уже 5) стали в личных подсобных хозяйствах с 11 июля текущего года. Сообщается, что вспышки произошли лишь в одном — в Ковровском районе.
Предполагается, что причина появления очагов – вскармливание свиней кормами из «необезвреженных пищевых отходов».
В Инспекции также не исключают, что вспышки произошли из-за «дикой фауны». Так, например, в соседней Ивановской области зафиксированы случаи заражения среди диких кабанов.
Также стало известно, что при изъятия животного владельцу хозяйства обязательно предоставляют компенсация. Власти сообщили, что в бюджете Владимирской области на эти цели заложены – около 3,5 млн рублей.
На заметку!
Средняя цена реализации живого веса свиней для определения размера компенсации составляет 207 рублей за килограмм.
В настоящее время (согласно указу губернатора нашего региона) оперативно принимаются меры по локализации всех очагов, чтобы не допустить распространение инфекции.
Фото: pxfuel.com