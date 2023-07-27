Стало известно, какая компенсация положена владельцам изъятых животных во Владимирской области. Во...

Стало известно, какая компенсация положена владельцам изъятых животных во Владимирской области.Во Владимирской области у хозяйств изъяли более 200 домашних свиней. Об этом сообщил на брифинге Александр Григорьев - врио начальника Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области.Напомним, очаги африканской чумы свиней (их уже 5) стали в личных подсобных хозяйствах с 11 июля текущего года. Сообщается, что вспышки произошли лишь в одном — в Ковровском районе.Предполагается, что причина появления очагов – вскармливание свиней кормами из «необезвреженных пищевых отходов».В Инспекции также не исключают, что вспышки произошли из-за «дикой фауны». Так, например, в соседней Ивановской области зафиксированы случаи заражения среди диких кабанов.Также стало известно, что при изъятия животного владельцу хозяйства обязательно предоставляют компенсация. Власти сообщили, что в бюджете Владимирской области на эти цели заложены – около 3,5 млн рублей.На заметку!Средняя цена реализации живого веса свиней для определения размера компенсации составляет 207 рублей за килограмм.В настоящее время (согласно указу губернатора нашего региона) оперативно принимаются меры по локализации всех очагов, чтобы не допустить распространение инфекции.Фото: pxfuel.com