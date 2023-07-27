Станция по борьбе с болезнями животных во Владимирской области установила карантин по африканской...

Станция по борьбе с болезнями животных во Владимирской области установила карантин по африканской чуме свиней в зоне с радиусом 20 километров.В Ковровском районе бушует африканская чума свиней. Последний очаг заболевания зафиксирован в деревне ЮдИха. А до этого - в СНТ "Росинка", там выставлен контрольно-пропускной пост, территория в радиусе 20 километров объявлена зоной риска. Чего ждать владельцам подворий, попавшим в зону карантина, и как ситуация отразится на планах по развитию свиноводства в регионе? - расскажет Александр Сыпченко.СНТ "Росинка" Клязьминского поселения. Эпицентр зоны отчуждения АЧС. От поголовья свиней в радиусе 20 километров за считанные дни не осталось и пятачка. Всех изъяли работники ветеринарных служб.- Три. И что с ними стало? Ничего.Жительница этого дома не хочет общаться с журналистами, именно в её свинарнике, который теперь пустует, выявлен очередной очаг заболевания. После того как анализы подтвердили наличие вируса на территории СНТ, многие жители района стали опасаться всерьез.Екатерина Добрынина, жительница Ковровского района:- Если эта вся зараза несется из леса от копыт кабанов и еще какой-то живности, то обувь нужно мыть обеззараживать или просто даже менять, в лес ходить в одной и оставлять ее где-нибудь.Татьяна Неживая, жительница Ковровского района:- Думала, что это заразное, что это мы можем заразиться, а мы подошли к ним, он сказал - "Ничего страшного".Несмотря на то, что болезнь Монтгомери, это второе название АЧС для человека не опасна, для домашних животных она смертельна. Теперь, чтобы попасть на территорию СНТ необходимо пройти так называемый дезбарьер.Алексей Рюков, специалист Владимирской областной станции по борьбе с болезнями животных:- Транспорт обрабатывается, заправляются дезковрики, дезбарьер так называемый, однопроцентный раствор дезбио, колеса три раза прокручиваются пока он проезжает, то есть это дает возможность чтобы обезвредить от нежелательной потогонной микрофлоры транспорта.Пока в области зафиксировано шесть случаев заражения АЧС, все на территории Ковровского района. Пять очагов - личные подсобные хозяйства граждан. Также обнаружен труп свиньи в лесном массиве. Основные версии распространения болезни - это скармливание животным не обезвреженных пищевых отходов. И рост популяции диких кабанов. Правительство области и надзорные ведомства предпринимают все меры по локализации очагов заболевания и недопущению выноса инфекции за пределы района.Александр Григорьев, и.о. начальника Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области:- Своевременно проводилось установление карантина Указом Губернатора, принималось решение о проведении изъятия свиней на территории угрожаемых зон. В данном случае мы предусматривали максимальные границы - двадцати километровые, которые предоставляют нам ветеринарное законодательство.Из бюджета области уже выделено более 3 с половиной миллиона рублей на выплаты компенсаций жителям Ковровского района, чьи подсобные хозяйства пострадали от АЧС. Беспрецедентные меры биологической защиты приняты на территории александровского свинокомплекса, куда в самое ближайшее время должны завезти первую партию животных. Специалисты сделают все, чтобы не допустить повторения ситуации восьмилетней давности. Новое предприятие должно возродить отрасль и вернуть объемы производства. По самым скромным оценкам оно ежегодно будет давать более 18 тысяч тонн свинины.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир