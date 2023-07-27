Сразу три изменения в закон о социальных льготах приняли депутаты на июльском заседании Заксобрания. Они касаются студентов, ветеранов и спасателей. Отныне школьно-студенческую льготу, в

Сразу три изменения в закон о социальных льготах приняли депутаты на июльском заседании Заксобрания. Они касаются студентов, ветеранов и спасателей. Отныне школьно-студенческую льготу, в том числе на проезд на поездах, можно получить по временной регистрации. Особенно это актуально для переселенцев из присоединенных территорий: Луганской и Донецкой республик, Херсонской области, Запорожья. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области