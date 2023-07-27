Тропический ливень во Владимирской области затопил сразу несколько городов. Видео последствий...

Тропический ливень во Владимирской области затопил сразу несколько городов.Видео последствий сильного ливня, который "зацепил" Владимирскую область накануне, наводнили соцсети. Первым под воду ушел Александров. Местные жители публикуют видео пешеходных заплывов.- Вот мальчишка решил поплавать!Мимо терпящей бедствие БМВ, отважно "проплывает" автобус. На вокзале всё стабильно, оставляют комментарии александровцы. Вокзальную улицу затапливает каждый раз, как город накрывают дожди. У ливнёвки на фоне происходящего "случилась истерика", пишут пользователи, и она на время превратилась в танцующий фонтан. Видеорегистратор "поймал" молнию.Не доезжая поворота на Энергетик, прямо перед машиной упало дерево.А Муром на несколько часов превратился в Венецию - волны бились о пороги офисов и магазинов.(Группа ВК AlexAutoLive | Александров, Телеграм-канал Подслушано в Добром, Группа ВК Подслушано Владимир и Владимирская область)