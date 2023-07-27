Убийство из-за ревности: в Петушках возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней девушки.
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Убийство из-за ревности: в Петушках возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней девушки.
Об этом сообщает пресс-служба следственных органов СК России по Владимирской области.
По предварительным данным, вечером 23 июля 2023 года девушка отдыхала и распивала спиртное вместе со своим сожителем.
На почве ревности произошла ссора. И в порыве ярости девушка схватила нож, а потом нанесла им несколько ударов в грудь 27-летнего мужчины.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте трагедии.
Сообщается, что подозреваемая была задержана по горячим «следам».
В отношении 21-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»).
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.
Фото: pxfuel.com