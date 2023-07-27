Убийство из-за ревности: в Петушках возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней девушки. Об...

Убийство из-за ревности: в Петушках возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней девушки.Об этом сообщает пресс-служба следственных органов СК России по Владимирской области.По предварительным данным, вечером 23 июля 2023 года девушка отдыхала и распивала спиртное вместе со своим сожителем.На почве ревности произошла ссора. И в порыве ярости девушка схватила нож, а потом нанесла им несколько ударов в грудь 27-летнего мужчины.От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте трагедии.Сообщается, что подозреваемая была задержана по горячим «следам».В отношении 21-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»).В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.Фото: pxfuel.com