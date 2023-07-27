Факт использования липового платёжного документа выявлен энергетиками и прокуратурой.

В Гусь-Хрустальном должника осудят за подделку чеков об оплате за электроэнергию. Факт использования липового платёжного документа выявлен энергетиками и прокуратурой.Клиент накопил долги за свет, после чего ресурсоснабжающая организация ограничила неплательщику потребление электричества. Должник предоставил в офис фирмы фиктивные документы об оплате, на основании которых его вновь подключили к сети. Однако деньги на счета организации так и не поступили.Теперь мужчине грозит тюрьма.