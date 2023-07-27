Сергей Русаков ушел в лес за грибами в место, которое называют “Чертов угол” еще 21 июля. Мужчина так и не нашелся. Его ищут 150 волонтеров и добровольцев, сообщил поисковой отряд «Лиза

Сергей Русаков ушел в лес за грибами в место, которое называют “Чертов угол” еще 21 июля. Мужчина так и не нашелся. Его ищут 150 волонтеров и добровольцев, сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт». Вечером 21 июля дедушка приехал на машине в садоводческое некоммерческое товарищество «Бобковские Раздолья». Пожилой мужчина направился в лес неподалеку, местные называют эту зону