Сергей Русаков ушел в лес за грибами в Чертов угол в Киржачском районе еще 21 июля. Мужчина так и не нашелся. Его ищут 150 волонтеров и добровольцев, сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт». Вечером

Сергей Русаков ушел в лес за грибами в Чертов угол в Киржачском районе еще 21 июля. Мужчина так и не нашелся. Его ищут 150 волонтеров и добровольцев, сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт». Вечером 21 июля дедушка приехал на машине в садоводческое некоммерческое товарищество «Бобковские Раздолья». Там есть место, которое называют Чертовым углом. У него дурная