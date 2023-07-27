В Коврове после многочисленных публикаций в СМИ проводится проверка в части содержания многоквартирного дома №1 в посёлке Санаторий им. Абельмана.

В Коврове после многочисленных публикаций в СМИ проводится проверка в части содержания многоквартирного дома №1 в посёлке Санаторий им. Абельмана. Выявлены факты ненадлежащего состояния общедомового имущества.На трубах отсутствует теплоизоляция, на окнах нет фурнитуры, створки и отдельные стёкла треснуты, затоплен подвал. Кроме того, в подъездах отслоилась краска, на стыках стеновых панелей фасада повреждён наружный герметизирующий слой.Руководителю «управляшки» внесено представление. Прокуроры завели на УК административное дело. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.