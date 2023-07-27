В Коврове прокуратура требует привести в надлежащее состояние «заболоченный» дом. Напомним,...

В Коврове прокуратура требует привести в надлежащее состояние «заболоченный» дом.Напомним, Следственный Комитет по Владимирской области начал проверку «заболоченного» дома в поселке имени Абельмана Ковровского района: https://vladtv.ru/society/146466И вот, подключилась прокуратура. В ходе осмотра, проведённого совместно со специалистами Инспекции государственного жилищного надзора региона, а также администрации Ковровского района, были обнаружены нарушения.«Так, на отдельных участках труб отопления и горячего водоснабжения в подвале дома отсутствует теплоизоляция, на оконных блоках второго подъезда нет фурнитуры, створки, отдельные стекла треснуты; имеются следы подтопления в подвальном помещении, обнаружена утечка из трубопровода водоснабжения...» - поясняет пресс-служба региональной прокуратуры.Освещение в подъездах также происходит лишь от энергосберегающих светильников, размещенных на лестничных этажных площадках.Выяснилось, что в подъездах № 1 и № 2 на стенах лестничной клетки от тамбуров до второго этажа присутствуют и повреждения окрасочного слоя, на отдельных участках стыков стеновых панелей фасада поврежден наружный герметизирующий слой и пр.По результатам проверки прокурором руководителю управляющей компании внесено представление, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении («управление многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований»).Фото: ГТРК «Владимир»