По информации руководителя компании «Чистый город», по факту проникновения на базу в Коврове неизвестных злоумышленников правоохранители возбудили уголовное дело. Сообщается, что это

По информации руководителя компании «Чистый город», по факту проникновения на базу в Коврове неизвестных злоумышленников правоохранители возбудили уголовное дело. Сообщается, что это часть 1 статьи 267. Она касается приведения в негодность транспортных средств или путей сообщения. Напомним, инцидент произошёл в Коврове в ночь на 7 июня. Как сообщили в компании по обращению с ТКО, неизвестные