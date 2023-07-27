В Красной Горбатке возбуждено 2 уголовных дела о фиктивной регистрации.
Выяснилось, что житель...
В Красной Горбатке возбуждено 2 уголовных дела о фиктивной регистрации.
Выяснилось, что житель Селивановского района зарегистрировал в своём доме (в деревне Савино) десятерых граждан Российской Федерации, недавно переехавших из ближнего зарубежья.
Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что при осмотре дома и прилегающей территории было установлено, что строение находится в обветшалом состоянии: «… наклонен фасад, кровля имеет множественные повреждения, пристройка к дому разрушена, травянистая растительность со всех сторон достигает 1 метра». Зарегистрированные в указанном доме не проживали.
Аналогичным образом ещё один местный житель зарегистрировал троих граждан в частном доме в посёлке Новлянка.
В результате - все материалы проверки были направлены прокурором в следственные органы.
Возбуждено 2 уголовных дела («фиктивная регистрация...»), расследование которых находится на контроле межрайонной прокуратуры.
Фото: pxfuel.com