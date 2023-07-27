В Муроме на Оке состоялся рыбный выпускной. В качестве компенсации в свободное плавание в Оку...

В Муроме на Оке состоялся "рыбный выпускной".В качестве компенсации в свободное плавание в Оку выпустили 120 тысяч мальков стерляди.К берегам Оки этим утром стянуты "рыбоводные войска". Не одна, и не две машины "живой рыбы" с ближайших и (не очень) осетровых заводов.Марина Платова, начальник отдел госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области:- Много рыбоводных хозяйств, которые осуществляют по заданию юридических лиц данные выпуски. Данные выпуски необходимы для воспроизводства водных биологических ресурсов на территории Владимирской области.К месту выпуска мальки едут в специальных контейнерах и относительно хорошо переносят дорогу, а вот внезапная смена температуры для них - непреодолимый стресс. Поэтому в баки предварительно закачивают воду из реки.Вес каждого малютки - около трех граммов. В самостоятельное плавание отправляются 120 тысяч мальков. Звучит впечатляюще, но фактически - это всего килограмм осетровой икры. Выживут не больше трех, может - пяти процентов. В Оке во Владимирской области шансы объективно выше. Здесь стерлядь себя чувствует... как рыба в воде.Геннадий Судаков, владелец рыбоводного хозяйства:- Ей не просто удобно, а ей здесь комфортно, сытно. Максимально богатая кормовая база. Это основное. То, что дает рыбе потом быстро набирать вес, достигать половой зрелости.С завистью за миграцией мальков наблюдают местные рыбаки. Но любительский и тем более промышленный вылов стерляди в России запрещен. Рыба занесена в Красную книгу России. Весной в Росрыболовстве обсуждали смягчение моратория, но не в Окском бассейне, где стерлядь находится под угрозой исчезновения.Кристина Иванова. Дарья Давыдова. при содействии телеканала "Муромский меридиан"