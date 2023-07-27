Подозреваемая задержана по горячим следам. Решается вопрос о её аресте.

Во Владимирской области 21-летняя девушка из ревности зарезала своего любовника. Об этом сообщили в СКР.По версии следователей, вечером 23 июля при совместном распитии алкоголя 21-летняя жительница посёлка Городищи поссорилась со своим 27-летним сожителем. Девушка схватила нож и несколько раз вонзила клинок в грудь благоверного. От полученных травм он погиб на месте трагедии.Подозреваемая задержана по горячим следам. Решается вопрос о её аресте.