По предварительным данным Следкома, 21-летняя жительница поселка Городищи вместе с парнем распивала алкоголь. Убийство произошло 23 июля этого года. Вечером девушка со своим 27-летним

По предварительным данным Следкома, 21-летняя жительница поселка Городищи вместе с парнем распивала алкоголь. Убийство произошло 23 июля этого года. Вечером девушка со своим 27-летним сожителем распивала спиртные напитки. В какой-то момент ее охватила ревность, пара поссорилась. Тогда девушка схватила нож и несколько раз ударила им любимого в грудь. Мужчина скончался на месте. Подозреваемую быстро задержали.