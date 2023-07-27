В Петушках ребенок-инвалид долгое время не был обеспечен необходимыми лекарствами. Сообщается, что...

В Петушках ребенок-инвалид долгое время не был обеспечен необходимыми лекарствами.Сообщается, что прокуратурой Петушинского района была проведена проверка соблюдения законодательства о лекарственном обеспечении по обращению местного жителя.Выяснилось, что несовершеннолетний ребёнок заявителя является инвалидом и страдает хроническим заболеванием. Ему необходим приём лекарственных препаратов, которые выдаются на на льготной основе.Но, увы, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, «органами системы здравоохранения маленький пациент необходимыми лекарствами своевременно не был обеспечен».Прокурор обратился в Петушинский районный суд с требованием к Министерству здравоохранения региона и ГБУЗ ВО «Петущинская районная больница» обеспечить несовершеннолетнего необходимыми лекарственными препаратами.Уточняется, что требования прокурора судом были удовлетворены.В данный момент ребёнок обеспечен необходимыми лекарствами.Фото: pxfuel.com