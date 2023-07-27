В поселке Ставрово Собинского района завершается строительство подъездной дороги к местному ФОКу....

В поселке Ставрово Собинского района завершается строительство подъездной дороги к местному ФОКу.Работы по контракту, стоимостью 31 миллион рублей, ведет областное ГУП "ДСУ-3". О нюансах проекта и важности объекта - в нашем материале.Дорогу к рекордам прокладывает тяжелая техника. Строительство подъезда к физкультурно-оздоровительному комплексу близится к завершению. Сейчас дорожники обустраивают примыкание и съезд с областной трассы. Работы ведутся с мая. Мастер собинского участка Александр Липин уверяет: асфальт уложат быстро. Самое трудно уже позади.Александр Липин, мастер ГУП "ДСУ-3" (г. Собинка):- Очень много земляных работ. Очень много. То есть выборка грунта. Как видите, место болотистое. Приходится выбирать. Засыпать песком.Павел Богов, начальник обособленного подразделения ГУП ДСУ-3:- Здесь проходят высоковольтные сети. Нужно было переустраивать, переставлять столбы. Для лучшего водоотвода с дороги, надо было чуть изменить отметки.К фоку теперь можно будет подъехать, минуя улицы поселка. Большое облегчение для жителей Ставрова и посетителей спорткомплекса. Тренироваться сюда приезжают даже из Владимира. А после того, как зимой в фоке открыли бассейн, ставровцы буквально - в спорт ушли с головой.Владимир Непчелин, ио директора физкультурно-оздоровительного комплекса:- У нас есть спортивный зал отличный. Футбол, волейбол. Наша команда участвует в первенстве области, занимает призовые места. Для детей группа ОФП, для женщин - фитнес.Строительство подъездной дороги ведется в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий. По ней в Собинском районе в этом году одновременно возводят пять объектов.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Самый крупный у нас это очистные сооружения и напорный коллектор от Ворши и Лакинска до Собинки, более трехсот миллионов рублей. Дом культуры в Колокше, которого там никогда не было, порядка семидесяти миллионов. Котельную в детский садик уже построили в той же Колокше. И очистные в Заречном.Район уже приготовил объемную заявку в программу на следующий год. Что касается дороги к физкультурно-оздоровительному комплексу, по условиям контракта ее откроют к первому августа.Дарья Давыдова. Вести-Владимир.