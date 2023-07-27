Об этом рассказал Александр Авдеев.

В развитие инфраструктуры Собинского района вложили полмиллиарда рублей. Об этом рассказал Александр Авдеев.На эту сумму власти установили блочно-модульную котельную для детского сада в посёлке Колокша, строят дом культуры, систему водостока из Лакинска и Воршинского сельского поселения до Собинки, реконструируют очистные в Заречном.«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию бассейн в посёлке Ставрово. В 2023 году строится дорога к нему. Работы завершатся в августе», - рассказал губернатор.Напомним, что район получил средства по программе развития сельских территорий.