В бассейне аквапарка Осьминожек в Ростове-на-Дону утонул четырехлетний мальчик. Об этом сообщает . Семья пришла в аквапарк 26 июля. Ребенок плавал в бассейне, через какое-то время мальчика ..

В бассейне аквапарка "Осьминожек" в Ростове-на-Дону утонул четырехлетний мальчик. Об этом сообщает .Семья пришла в аквапарк 26 июля. Ребенок плавал в бассейне, через какое-то время мальчика нашли без сознания, сообщает . Медики не смогли спасти ребенка.На место немедленно прибыли следователи. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти ребенка, пишет .