Пятилетний ребенок упал с седьмого этажа. К счастью, девочка осталась жива. По данным , с множественными повреждениями ее доставили в больницу. Как сообщает интернет-издание , семья ужинала, ..

Пятилетний ребенок упал с седьмого этажа. К счастью, девочка осталась жива. По данным , с множественными повреждениями ее доставили в больницу.Как сообщает интернет-издание , семья ужинала, когда матери позвонили по телефону. Она вышла из кухни, оставив дочь одну. Окно было открыто, а диван стоял к нему вплотную. Малышка воспользовалась моментом.Отмечается, что мать стоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По данным , отец не проживает с семьей. Организована проверка.