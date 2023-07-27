На днях специалисты службы озеленения МКУ «Благоустройство» пересаживали цветы у Красносельского пруда на ул. Комиссарова.

Во Владимире специалисты муниципального МКУ «Благоустройство» продолжают плановые работы – ухаживают за зелёными насаждениями, в том числе за цветами на городских клумбах. Продолжают высаживать цветы, подсаживают свежие саженцы взамен погибших, пропалывают, поливают, подкармливают удобрениями. Ежедневно работы по озеленению Владимира выполняют 12 рабочих предприятия. Ещё пять человек ежедневно ухаживают за рассадой цветов в муниципальной теплице.На днях специалисты службы озеленения МКУ «Благоустройство» пересаживали цветы у Красносельского пруда на ул. Комиссарова. Главный инженер МКУ «Благоустройство» Мария Шашкова сообщила, что часть цветов на этой клумбе повредили голуби, которых жители прикармливают прямо на цветнике. Часть цветов уничтожили вандалы. Поэтому на временно опустевшей клумбе высадили более 1 200 саженцев цветов тагетис (жёлтые бархатцы).Мария Шашкова отметила, что такой сорт цветов выбрали не случайно: голуби боятся их запаха и стараются к ним не приближаться.Всего в этом году во Владимире высадили более 320 тысяч саженцев цветов более чем 30 сортов: это петунья, тагетис (бархатцы), сальвия, виола, астры, цинии, георгины однолетние и др. 260 тысяч из этих саженцев вырастили в муниципальной теплице. Во Владимире организовали 56 цветников и клумб на общей площади около6 тыс. кв. м, а также 42 цветника вертикального озеленения, выставили 417 вазонов.В ближайших планах у муниципального МКУ «Благоустройство» высадить цветы ещё на четырёх клумбах, в том числе на вновь благоустраиваемых общественных пространствах, например в сквере у дома № 53 на пр-те Ленина.Мария Шашкова подчеркнула, что на предприятии уже готовятся к зимнему сезону: закупают семена, удобрения, торфорассадную смесь. Также идёт притовогрибковая обработка муниципальной теплицы.Специалисты, делающие наш город красочным и уютным, в очередной раз призывают владимирцев бережнее относиться к городскому имуществу, в частности не топтать цветочные клумбы и не выкапывать цветы из клумб и кашпо. На создание Владимира в цвету направляют значительные средства городского бюджета, силы и старания работников. Городские цветники призваны украшать жизнь всех горожан, а не отдельных несознательных граждан.