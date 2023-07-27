Дмитрий Наумов поручил подготовить предложения с расчётом стоимости работ.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов посетил лицей № 14, школу № 21, Центральную городскую библиотеку и Центр здоровья. В первых трёх учреждениях завершились, либо продолжаются ремонты. А вот Городской центр здоровья капитально не ремонтировался.Да, в текущем году рядом со зданием бассейна заменили поле для мини-футбола, купили кардиотренажёры и несколько табло. Однако подчинённые обратили внимание градоначальника на необходимость ремонта кровли, фасада, раздевалок, душевых, системы освещения, замены насосного оборудования. Дмитрий Викторович поручил подготовить предложения с расчётом стоимости работ. В дальнейшем чиновники рассмотрят их при формировании бюджета.Напомним, что объект построен в 1968 году. ГЦЗ ежедневно посещают более 500 человек. Здесь проходят тренировки воспитанников ДЮСШ по плаванию. Организовано льготное посещение для многодетных семей, семей мобилизованных, инвалидов. Ежегодно в спорткомплексе проходит более 30 соревнований.