Во Владимире полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Большую часть намеченных работ...

Во Владимире полным ходом идет подготовка к отопительному сезону.Большую часть намеченных работ по реконструкции теплосетей Владимирский филиал компании «Т Плюс» уже выполнил. За ходом ремонта наблюдала и наша съемочная группа.Придать эстетичный вид территории возле центрального парка и расширить дорогу. Это произойдет, когда воздушные сети на улице Каманина уберут под землю.Александр Синицын, мастер участка:- Производится перекладка тепловой сети, она убирается в землю. И воздушно-тепловая сеть будет срезаться, производится демонтаж. Производятся сейчас земляные работы по подготовке и прокладке новой теплотрассы.Район от Рокадной дороги областного центра до улицы Фейгина — самый большой в этом году объект реконструкции для компании «Т Плюс». При замене теплосетей ремонтные бригады работают на опережение и перекладывают участки большой протяженности — сразу по микрорайонам. По мнению специалистов, это снизит количество аварийных отключений зимой.Михаил Легоньков, заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Владимирских тепловых сетей:- Первый такой объект — это у нас микрорайон Оргтруд, где заменили уже порядка 500 метров сетей ГВС и планируем заменить еще около 200 метров. Следующим таким крупным объектом у нас будет микрорайон Энергетик. Также проводится плановый ремонт основного оборудования центральных тепловых пунктов, насосных станций и котельных.Ведутся работы и по реконструкции оборудования на котельных Юго-Западного района и 301 квартала. Завершающий этап летних ремонтных работ — благоустройство: укладка асфальта, установка бордюров и оформление газонов.Михаил Легоньков, заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Владимирских тепловых сетей:- По согласованию с управлением жилищно-коммунального хозяйства, мы стараемся пойти навстречу и учесть пожелания жителей. Т.е., возможно, где-то даже что-то сделать немного больше, но чтобы жителям было комфортно.К предстоящему отопительному сезону Владимирский филиал планирует перекладку 11 км тепловых сетей и замену 12 км теплоизоляции. Общая стоимость проекта - почти 380 млн руб. В руководстве «Т Плюс» отмечают: отставаний от графика ни на одном участке нет, реконструкция теплосетей завершится к концу августа.Наталья Головешкина, Илья Хлудов