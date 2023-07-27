Во Владимире после многолетнего забвения открылись двери легендарного кинотеатра...

Во Владимире после многолетнего забвения открылись двери легендарного кинотеатра «Художественный»."Художка" выходит из забвения. Сегодня вечером в областной столице впервые после многолетнего перерыва открылись двери кинотеатра "Художественный".Инспекция на объекте прошла после принятия судьбоносного решения о передаче знаменитого памятника архитектуры в областную собственность. Напомним, об изменении статуса на своей странице 12 июля сообщил губернатор Александр Авдеев.Сегодня в здании кинотеатра побывали заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов, министр культуры Ольга Демина, директор областного Киноцентра Елена Ермакова, руководитель Госинспекции по охране объектов культурного наследия Мария Волозина. Вместе они осмотрели внутренние помещения здания, которое пустовало много лет. Горы мусора, разруха, ветхость и запустение- так сегодня выглядит изнутри знаменитая"Художка"- объект культурного наследия, здание старейшего кинотеатра Владимира. Однако, решение о смене статуса с муниципального на региональный открывает новую главу в истории старейшего кинотеатра губернской столицы, объекта, который любим несколькими поколениями владимирцев. Впереди-длительный процесс восстановления, но главное, и это особенно подчеркивают в Киноцентре, "Художественный" сохранит свой профиль. Станет местом, в котором вновь после долгого перерыва вновь "оживёт" большое кино.Как подчеркнул Владимир Куимов, из региональной казны уже выделены 7 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по восстановлению легендарного кинотеатра.Каким видят будущее "Художественного"? Какую роль в его возрождении могут сыграть обычные владимирцы? Все подробности в репортаже Марии Платанюк в выпусках Вестей.