Во Владимире продолжается сбор книг для новых регионов Российской Федерации. Напомним, инициатором...

Во Владимире продолжается сбор книг для новых регионов Российской Федерации.Напомним, инициатором благотворительной акции стала Общественная Палата областного центра. К сбору присоединяются обычные владимирцы, общественные организации, учебные заведения. Так большую партию книг для соотечественников собрали во владимирском филиале Президентской академии. В стенах РАНХИГС акция встретила большой отклик. К началу нового учебного года литературу на русском языке доставят в освобожденные территории - жителям новых российских регионов - Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонщину и Запорожье.Внести свой вклад могут все неравнодушные владимирцы. Подробная информация по телефону: 33-05-18. Принести книги можно на пункт сбора, либо общественники приедут по адресу сами.Дмитрий Жученко, секретарь Общественной палаты г. Владимира:- Владимирский филиал РАНХиГС и Ассоциация выпускников Президентской Академии одними из первых откликнулись на наш социальную акцию. мы им за это очень благодарны. Я думаю, это говорит о том, что в Академии готовят не только профессионалов своего дела, но и сочувствующих, отзывчивых людей. Мы очень рады такому сотрудничеству и надеемся на успешную реализацию новых совместных проектов.