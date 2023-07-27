Во Владимире состоится бесплатный показ кинокомедии. Центральная городская библиотека Владимира на...

Во Владимире состоится бесплатный показ кинокомедии.Центральная городская библиотека Владимира на Суздальском проспекте продолжает летние кинопоказы для всей семьи. Сегодня там покажут комедийный фильм "Человек из Подольска".Картина основана на одноименной пьесе Дмитрия Данилова и рассказывает историю скромного работника районной газеты Николая, которого внезапно задерживают полицейские. Требовательные стражи порядка предлагают герою вопросник, благодаря которому Николай начинает задумываться о смысле своей жизни. К чему это приведет? Начало показа в 18 часов.