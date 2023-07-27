893 платных парковочных мест появятся во Владимире в ближайшем будущем. Об этом сообщил мэр города в telegram-канале. Вопрос организации платных парковок во Владимире представители

893 платных парковочных мест появятся во Владимире в ближайшем будущем. Об этом сообщил мэр города в telegram-канале. Вопрос организации платных парковок во Владимире представители администрации обсуждали с компанией Angels IT. – Опираясь на опыт других городов, рассмотрели план мероприятий, возможные финансовые модели и юридические аспекты создания новых парковок. Дмитрий Наумов, мэр Владимира Однако вопросу не