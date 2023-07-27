Решение утвердили депутаты горсовета.

Во Владимире в микрорайоне Оргтруд переименовали две остановки. Решение утвердили депутаты горсовета.Ранее инициативу поддержала топономическая комиссия. С докладом по вопросу выступил замглавы мэрии Сергей Сысуев, который предложил народным избранникам назвать остановки «Оргтрудовские сады-1» и «Оргтрудовские сады-2». Парламентарии согласились. Для павильонов уже выделили по две площадки - на въезде в микрорайон и возле СНТ КС №1.Ранее власти сменить название у остановки «Золотые ворота».