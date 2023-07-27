Во Владимире в штабе общественной поддержки Единой России наградили участников городского турнира...

Во Владимире в штабе общественной поддержки "Единой России" наградили участников городского турнира по быстрым шахматам.Участие в нем приняли воспитанники шахматных школ, представители региональных общественных организаций и Совета ветеранов Октябрьского района.Думать заранее, на шаг, а точнее - на ход вперед. Вот, чему учат "быстрые шахматы". Участникам блиц-турнира предстояло сыграть семь партий, каждая - не дольше пяти минут.Олег Шкалов, главный судья соревнований, тренер шахматной школы:- Шахматы, конечно, детям очень важны. Дети думают наперед. Не всегда, но шахматы в этом помогают. Взрослым, конечно, надо бороться // чтобы тренировать мозги. Мозги обязательно, как и мышцы, должны тренироваться.В зале штаба общественной поддержки - фигуре негде упасть. 70 игроков! Организаторы не ожидали, что турнир вызовет такой интерес. Самому юному гроссмейстеру - всего шесть лет. Самому опытному - почтенные 85.Виктор Шинкоренко, участник турнира:- Эта игра, она с детства. Она всю жизнь помогает. Это, своего рода, математика. Я здесь в первый раз, я с восхищением, что такая масса, что такая активность. Что "Единая Россия" смогла организовать вот здесь, вот в этом уголке.Соревнования прошли в рамках всероссийского спортивного марафона "Сила России".Иван Осипов, руководитель регионального исполкома "Единой России":- Очень важно прививать любовь к шахматам детям, в школах, в других образовательных учреждениях. И, кстати, у нас во Владимире очень много школ этим занимаются. Шахматы помогают детям лучше успевать, лучше развиваться. Достигать успехов и лучше выполнять школьную программу.Победителям вручили памятные призы и кубки, а взамен взяли с них обещание заявиться на турнир в следующем году, который обещают провести на еще более высоком уровне.Дарья Давыдова. Вести-Владимир