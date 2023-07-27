Книжный фестиваль«Китоврас» пройдет во Владимире в третий раз с 18 по 20 августа 2023 года. Об этом сообщили организаторы в сообществе мероприятия во «ВКонтакте». Программы пока нет. Однако

Книжный фестиваль«Китоврас» пройдет во Владимире в третий раз с 18 по 20 августа 2023 года. Об этом сообщили организаторы в сообществе мероприятия во «ВКонтакте». Программы пока нет. Однако известно, что по традиции пройдут встречи с писателями, презентации книг, лекции, мастер-классы, открытые дискуссии, чтения и большая книжная ярмарка. На все события можно попасть бесплатно. Праздник постепенно