Об этом стало известно по итогам заседания депутатов горсовета, которые утвердили изменения в бюджет.

Мэрия Владимира получила 325 млн рублей на проектирование дороги в Загородный. Об этом стало известно по итогам заседания депутатов горсовета, которые утвердили изменения в бюджет.В 202З году городу направят 100 млн, в 2024 году - 174 млн, а в 2025 - еще 45 млн рублей. Деньги потратят на разработку проекта автодороги от площади Фрунзе до магистрали Ладога-Лунево, а также на участок от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской.Новая проезжая часть соединит Загородный и центральную часть Владимира. Планируется, что её частью станет