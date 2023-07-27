На сегодняшний день выявлено 6 случаев, все - в Ковровском районе.

Во Владимирской области из-за угрозы эпидемии АЧС конфисковали 206 свиней. Об этом сообщил главный ветеринар региона Александр Григорьев.На сегодняшний день выявлено 6 случаев, все - в Ковровском районе. Пять поросят погибли в личных подсобных хозяйствах, ещё один труп найден в лесу.«Применяются меры по локализации очагов, чтобы не допустить выноса инфекции. Устанавливаются карантинные мероприятия, предусматриваем 20-километровые границы. Проводим изъятие свиней на территории угрожаемых зон. В настоящее время изъято 206 свиней в 28 в очагах и 178 в угрожаемых зонах, мероприятия продолжаются», – пояснил чиновник.Владельцы особей получат компенсации. На эти цели заложено порядка 3,5 млн рублей.