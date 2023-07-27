Во Владимирской области на автодороге «Колокша — Верхние Дворики» произошло ДТП, двое детей...

Во Владимирской области на автодороге «Колокша — Верхние Дворики» произошло ДТП, двое детей получили травмы.26 июля, как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, на автодороге «Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики» в Кольчгинском районе произошло серьёзное ДТП. В результате пятеро человек, в том числе двое детей, были травмированы.В УМВД уточняют, что 53-летний водитель «Рено Логан» выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с другим автомобилем под управлением 38-летнего мужчины.Виновник автоаварии был госпитализирован. Четверо пассажиров, находившихся во втором автомобиле «Рено» получили травмы: 55-летняя женщина госпитализирована, 34-летней женщине и ее детям в возрасте 7 и 13 лет назначено амбулаторное лечение.Региональная пресс-служба УМВД поясняет:«Взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, 7-летняя девочка находилась на заднем сидении в бустере, пристегнутая ремнем безопасности. Мальчик так же находился на заднем сидении и был пристегнут. Во многом благодаря этому они получили минимальные травмы...»Сотрудники ГИБДД призывают водителей серьезно отнестись к безопасности своих детей и настоятельно рекомендуют использовать специальные удерживающие устройства, а также ремни безопасности. Даже на время самой короткой поездки.«Приспособление должно подходить ребенку по росту и весу, чтобы надежно защитить его в случае аварии. Помните, что ни один штраф не сравнится с жизнью и здоровьем детей. Уберечь ребенка от трагедий на дороге - долг каждого взрослого! » - напоминают в УМВД.Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области