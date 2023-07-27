Во Владимирской области обнаружена орхидея из Красной книги. Приятная находка в Дюкинском...

Во Владимирской области обнаружена орхидея из "Красной книги".Приятная находка в Дюкинском заказнике. В Судогодском районе обнаружили еще одно краснокнижное растение - Кокушник Длиннорогий.Цветок относится к семейству орхидей. У него лилово-розовые цветки со слабым запахом гвоздики. Цветет в июне-июле. Отметим, это лето богато на подобные открытия - в июле в Дюкинском заказнике также найдены ранее не встречавшиеся там Дремлик болотный и Пальчатокоренник балтийский - тоже орхидеи.