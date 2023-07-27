Во Владимирской области прокурор Меленковского района добивается освобождения самовольно занятого...

Во Владимирской области прокурор Меленковского района добивается освобождения самовольно занятого участка.В ходе проверки выяснилось, что на земельном участке у села Бутылицы расположена крупная свалка отходов деревообработки (опилки и срезки).Установлено, что размещение отходов допущено индивидуальным предпринимателем.Пресс-служба региональной прокуратуры уточняет, что земельный участок (700 кв метров) используется в производственных целях без оформленных прав.И как итог: прокурором - предпринимателю было внесено представление.Уточняется, что в настоящее время принимаются меры к освобождению самовольно занятого земельного участка и освобождению его от отходов.В отношении виновного лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст.7.1 КоАП РФ («самовольное занятие земельного участка»).Фото: pxfuel.com