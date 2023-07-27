Во Владимирской области с 21 июля ищут пропавшего грибника. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт...

Во Владимирской области с 21 июля ищут пропавшего грибника.Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт Владимир».Сергей Русаков уехал за грибами 21 июля на машине в СНТ «Бобковские Раздолья» (Киржачский район).И по неизвестным причинам домой не вернулся.Родные обратились за помощью в отряд «ЛизаАлерт» к утру следующего дня.Сообщается, что за несколько дней к поискам присоединились более 150 человек. Результата, увы, пока нет.Уточняется, что добровольцами пройдено более полутора тысяч километров.Родные Сергея Ивановича не теряют надежды его найти.На заметку:«Лиза Алерт» сообщает, что на прошлой неделе удалось вывести из леса сразу троих человек. Одним из них, например, стал 83-летний Геннадий Степанович. Его искали около 20 добровольцев из разных городов. В лесу тогда работали 6 поисковых групп.Фото: Фото отряда "ЛизаАлерт"