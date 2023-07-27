Во Владимирской области с начала года зарегистрировано 111 смертей от передозировки наркотиками....

Во Владимирской области с начала года зарегистрировано 111 смертей от передозировки наркотиками.Цифра по сравнению с прошлым годом увеличилась. На учете в наркодиспансерах стоят почти две с половиной тысячи владимирцев. При этом по данным УМВД, подавляющее большинство уклоняются от лечения и реабилитации. "Координаты трезвости" пытались вычислить за круглым столом в Белом Доме.Игорь Смирнов, заведующий диспансерно-поликлиническим отделением ГБУЗ ВО Областного наркологичекого диспансера, врач-психиатр, нарколог:- Одна из целей сегодняшнего круглого стола//- налаживание механизмов взаимодействия разных структур, оказывающих помощь потребителям наркотиков. Как медицинских структур, так и социальных, и в том числе негосударственных некоммерческих организаций. В настоящее время на территории Владимирской области, по нашим данным, зарегистрировано 11 НКО, оказывающих помощь по ресоциализации.Количество людей, которые обращаются за помощью - ничтожно мало. Наркоманов пугают последующие ограничения, утрата анонимности, но главная причина - в том, что они отрицают саму болезнь, считают специалисты. Весь перечень услуг, которые может предоставить Областной наркологический диспансер, пациенты получают бесплатно. Но терапия в стационарах малоэффективна. Только 10 процентов наркозависимых переходят от медицинского лечения к реабилитации, ещё меньше - к этапу социальной адаптации. Еще одну проблему участники круглого стола видят в том, что общество недооценивает последствия наркомании.Татьяна Тарасова директор регионального "Центра компетенций":- Предложила снять очень информативный видеофильм-ролик. Пускать его даже периодически в СМИ, школах, в ВУЗах. Т.е мы должны постоянно показывать жителям, к чему приводят эти страшные заболевания. Это, на мой взгляд очень большой проект, который должен не просто в течение месяца пройти и всё. Это должно быть на постоянной основе.