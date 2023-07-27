Во Владимирской области врачи и депутаты ЗС выработали механизмы решения проблем...

Во Владимирской области врачи и депутаты ЗС выработали механизмы решения проблем здравоохранения.В Александрове прошел круглый стол по развитию здравоохранения. Его инициаторами выступили депутаты областного парламента и руководство центральной районной больницы.Не "просто спросить", а сообща выявить проблемы и найти механизмы их решения. О наболевшем рассказывают пациенты местных клиник, неравнодушные жители района и александровские активисты. Коллективный прием ведут врачи Александровской ЦРБ и депутаты Законодательного собрания региона.Александр Нефедов, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Мне очень понравилось, потому что те вопросы, которые задавали жители, а здесь были представители общественных организаций, они были очень быстро, очень профессионально отвечены, то есть некоторые вопросы, которые я сам в голове держал, потому что приходится отдельно ходить к главному врачу, я сегодня получил ответы это здорово.В основном люди жаловались на нехватку детских врачей и длительное ожидание записи к специалистам. Также прозвучали вопросы о работе новой поликлиники в Струнино, которая должна открыться в скором времени.Олег Аристархов, врач-онколог Александровской районной больницы:- Действительно, это радостное событие, мы стояли у истоков этой поликлиники, такой долгосрочный проект, но тем не менее, он сегодня разрешился, сегодня мы видим прекрасную поликлинику, осталось немножко ввести ее в строй и я думаю, что мы увидим новую, шикарную поликлиническую службу в городе Струнино.Таких конструктивных встреч должно быть больше, уверен главный врач Александровской районной больницы Валерий ЯнинВалерий Янин, главный врач Александровской районной больницы:- Если мы будем так конструктивно почаще встречаться, я думаю, что многие проблемы, а проблемы иногда бывают и надуманные они будут разрешены... ... Медицина в Александрове развивается в нужном направлении и все у нее должно быть в перспективе хорошо.Все участники круглого стола поблагодарили врачей за уже проделанную работу и выразили надежду, что взятые темпы развития здравоохранения в районе удастся сохранить.Федор Лалакин, Илья Хлудов "Вести Владимир"